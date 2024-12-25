Новини Тернополя і області
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В Україні знову вводять графіки вимкнення електроенергії
25 гру, 2024
adminzzteua
"Благаємо Ісуса, аби темрява довгої ночі, яка через війну затягнулася над Україною, була розвіяна світлом Вифлеємської зорі"
24 гру, 2024
adminzzteua
На Тернопільщині водій автомобіля вилетів на тротуар, де збив двох дітей. ФОТО
22 гру, 2024
adminzzteua
четвер, 26 грудня 2024
11:27
Біля розважального закладу на Тернопільщині побили відомого громадського активіста
11:07
Сергій Надал передав захисникам ще три позашляховики: їх придбали за кошти працівників міськради
10:45
На Тернопільщині водій автомобіля збив 12-річного хлопчика
10:00
Ліквідація МСЕК і дім для ветеранів: в обласній раді готуються до сесії
середа, 25 грудня 2024
15:27
Трагічна звістка на Різдво: загинув Захисник з Тернополя Костянтин Хромов
13:04
Гроші рахувала кума: тернопільський підприємець попався на хабарі від обуреного "ухилянта"
12:07
Двох рідних братів знайшли мертвими: їх тіла побачив третій брат
11:43
Жінка, яка відсиділа за вбивство, погрожувала підірвати сусідів гранатою
11:03
В Україні знову вводять графіки вимкнення електроенергії
11:00
Путін свідомо обрав Різдво для атаки на Україну, спрямувавши 70 ракет, – Зеленський
вівторок, 24 грудня 2024
13:40
"Народ наш буде жити в мирі і достатку тільки тоді, коли він буде з Богом"
12:21
"Благаємо Ісуса, аби темрява довгої ночі, яка через війну затягнулася над Україною, була розвіяна світлом Вифлеємської зорі"
11:30
Ще два вітрогенератори встановлять на Тернопільщині
10:08
Два місяці лікарі боролися за життя: від важких поранень помер захисник з Тернопільщини
08:00
Сильний сморід і гавкіт собаки: сусіди були шоковані, коли відчинили двері квартири
понеділок, 23 грудня 2024
17:22
Майже рік тому: підтвердили загибель Героя з Тернопільщини
14:55
Біль неможливо передати словами: на фронті загинув 26-річний захисник Давид Саєнко
14:27
КРАІЛ не став розкривати дані про кількість співробітників з інвалідністю
13:00
Зіткнулися чотири автомобілі: масштабна автотроща на Тернопільщині
11:46
Поперед батька в пекло: на Тернопільщині троє неповнолітніх поцупили катафалк, але далеко не заїхали
11:14
"Перевірка персональних даних" обійшлася мешканці Тернопільщини у 50 тисяч гривень
09:27
У Тернополі вантажівка не влізла під міст: було перекрито рух транспорту. ФОТО
09:00
На фронті загинув 28-річний Захисник з Тернопільщини Ігор Могилюк
неділя, 22 грудня 2024
20:08
П'яний працівник ТЦК протаранив автомобіль з дітьми. ВІДЕО
17:48
Боронив нашу землю до останнього подиху: у Запорізькій області загинув тернополянин Олександр Черняк
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Сергій Надал передав захисникам ще три позашляховики: їх придбали за кошти працівників міськради
26 гру, 2024
"Народ наш буде жити в мирі і достатку тільки тоді, коли він буде з Богом"
24 гру, 2024
adminzzteua
Міський голова вручив рідним полеглих Героїв відзнаки "Почесний громадянин міста Тернополя"
20 гру, 2024
Цифрові технології - у всі сфери діяльності: у Тернопільській громаді будуть впроваджувати програму інформатизації
17 гру, 2024
Статті
"Кількість дітей у школах зменшується", — директорка департаменту освіти Тернопільської ОВА
21 гру, 2024
adminzzteua
Щоб не зіпсувати свято: фахівці розповіли, як правильно обирати продукти
20 гру, 2024
adminzzteua
Командиру скандальної 211-ої бригади призначили майже мільйон гривень застави. ВІДЕО
19 гру, 2024
Соцмережі
Майже 24 мільйони гривень на ЗСУ зібрав відомий майстер піци з Тернопільщини разом з командою. ФОТО
22 гру, 2024
adminzzteua
Холостяк у Збаражі: епізод популярного шоу знімали на Тернопільщині. ВІДЕО
21 гру, 2024
adminzzteua
Переможців традиційного різдвяного конкурсу визначили у Тернополі. ФОТО
20 гру, 2024
adminzzteua
Де у Тернополі працюють камери спостереження за дорожнім рухом: здаємо всі точки
20 гру, 2024
"Істоти" на автомобілях знищили футбольне поле на Тернопільщині. ФОТО
19 гру, 2024
Відомий гурт з Тернополя оригінально переспівав легендарного "Щедрика". ВІДЕО
19 гру, 2024